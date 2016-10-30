Тбилиси, 30 октября, 2016, 09:48 — ИА Регнум. За несколько часов до начала второго тура выборов, около 19:20 часов 29 октября, трое лиц проникли на избирательный участок №18 Мтацминдского избирательного округа Тбилиси, сообщила на информационном брифинге 30 октября спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе.

Tobias ToMar Maier Преступник

По ее информации, трое граждан представились сотрудникам охранной полиции как представители окружной избирательной комиссии и проникли на избирательный участок. Они вскрыли ящики, где хранились избирательные материалы, отсняли эти материалы, а также настольные списки избирателей, содержавшие персональные данные и личные номера избирателей.

Позднее охранная полиция установила, что эти лица не были представителями окружной избирательной комиссии. При проверке их личностей выяснилось, что они имели аккредитационные удостоверения наблюдателей и представителей партии. Охранная полиция вынудила их покинуть избирательный участок. На место были вызваны представители окружной и центральной избирательных комиссий, председатель участковой избирательной комиссии, а также полиция.

Хотя в результате проверки выяснилось, что все материалы и документация остались на месте и не были повреждены, данный факт расценивается как вторжение на избирательный участок путем обмана и превышение полномочий. По данному факту начато расследование. До его окончания спикер ЦИК личности граждан, вторгшихся на избирательный участок, оглашать не стала и не уточнила, какую партию или наблюдательскую организацию они представляли.

Она еще раз призвала наблюдателей и всех находящихся на избирательных участках лиц действовать в соответствии с законом и не выходить за рамки собственных полномочий.

30 октября в Грузии проходит второй тур выборов парламента по 50 мажоритарным округам, второй тур выборов Верховного совета Аджарской автономной республики по шести мажоритарным округам, второй тур выборов мэра Ахалцихе, глав муниципалитетов Зугдиди, Харагаули и Болниси, а в Лагодехи и Сенаки проводятся промежуточные выборы членов местных собраний.

В общей сложности выборы проходят на 2 229 избирательных участках, где общее число избирателей составляет 2 478 042 человек. За ходом второго тура выборов наблюдает 221 представитель десяти международных организаций и 12 122 представителя 44 местных организаций.

Первые результаты подсчета голосов ЦИК начнет публиковать на своем сайте в специальном отделе www.results.cec.gov.ge через 2 часа после закрытия избирательных участков, с 22:00 часов по местному времени.

Выборы парламента Грузии, Верховного совета Аджарской АР, а также внеочередные и промежуточные выборы в органы местного самоуправления проходили в Грузии 8 октября. В тех мажоритарных избирательных округах, где кандидаты не смогли преодолеть 50% барьер, проводится второй тур выборов.

В Мтацминдском избирательном округе, где произошло вторжение на избирательный участок, во второй тур выборов парламента вышли независимый кандидат, бывший министр иностранных дел Грузии Саломэ Зурабишвили (44,42%) и кандидат от «Единого национального движения» Николоз Руруа (26,92%). «Грузинская мечта» решила не выдвигать своего кандидата в этом избирательном округе и поддержала Саломэ Зурабишвили.