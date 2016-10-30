В Иркутской области разработают закон о Байкале
Иркутская область, 17 сентября, 2009, 08:54 — ИА Регнум. В Иркутской области должен быть разработан закон о разрешенных видах деятельности на территории озера Байкал, заявил губернатор Приангарья
"Сохраняя жесткие требования национального законодательства к охране Байкала, данный законопроект должен четко определить, что можно делать на территории озера", - заявил Мезенцев. При этом он отметил, что необходимо ужесточить диалог с собственником Байкальского ЦБК.
"Имея скромные возможности давления на собственника, мы отвечаем за все, что происходит с людьми в области. Именно поэтому считаю необходимым вести более жесткие переговоры с представителем собственника, который в свою очередь должен либо более четко обозначить этапы развития производства, либо мы будем инициировать разговор с руководством федерального правительства", - подчеркнул глава региона.