Багдад, 30 октября, 2016, 09:06 — ИА Регнум. Иракские шиитские ополченцы начали наступление на Мосул, однако это тревожит Турцию, сообщает 30 октября Reuters.

American colony photographers Мосул

Как ожидается, битва за Мосул будет крупнейшей за последние 13 лет, с тех пор как американцы вторглись в Ирак.

Представитель шиитов отметил, что тысячи бойцов приступили к очистке территории от террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на западе от Мосула.

На сегодняшний день Мосул является последним оплотом террористов в Ираке, его освобождение будет иметь серьёзные последствия для мира на Ближнем Востоке. Именно здесь лидер террористов Абу аль-Багдади два года назад провозгласил создание халифата.

Шиитские ополченцы стремятся захватить деревни к Западу от Мосула, чтобы после освобождения города отрезать террористам отступление в Сирию, где бы они продолжили борьбу с режимом Асада, в чём заинтересованы Западные страны.

С другой стороны, Турция высказала своё недовольство усилением шиитских формирований в этом районе, предупредив их о возможных последствиях, если они будут действовать чересчур активно.

Напомним, что в битве за Мосул на одной стороне сражаются очень разные союзники, взаимные противоречия которых порой гораздо серьёзнее, чем их желание покончить с «Исламским государством». Так шиитские руководители Ирака близки к государству Иран, которое находится в практически непреодолимых противоречиях с Турцией. В то же время как минимум три силы заинтересованы в увеличении своего влияния в Мосуле — это турки, курды и официальный Багдад. Каждая из сторон считает город своим, поэтому в этой битве всё ещё далеко от развязки.