Тбилиси, 30 октября, 2016, 08:43 — ИА Регнум. 30 октября в Грузии проходит второй тур выборов парламента по 50 мажоритарным округам. По информации ЦИК Грузии, параллельно проходит второй тур выборов Верховного совета Аджарской автономной республики по шести мажоритарным округам, а также второй тур выборов мэра Ахалцихе, глав муниципалитетов Зугдиди, Харагаули и Болниси. Кроме того, в Лагодехи и Сенаки проводятся промежуточные выборы членов местных собраний.

Line-tOodLinGfc Выборы

В общей сложности, выборы проходят на 2 229 избирательных участках, где общее число избирателей составляет 2 478 042 человек. За ходом второго тура выборов наблюдают 221 представитель десяти международных организаций и 12 122 представителя 44 местных организаций.

Первые результаты подсчета голосов ЦИК начнет публиковать на своем сайте в специальном отделе www.results.cec.gov.ge через 2 часа после закрытия избирательных участков, с 22:00 часов по местному времени.

Спикер ЦИК Анна Микеладзе призвала все участвующие в выборах стороны позволить избирателям свободно выразить свою волю и воздержаться от оказания на них какого-либо давления. Она также призвала избирателей к активности и участию во втором туре выборов.

Выборы парламента Грузии, Верховного совета Аджарской АР, а также внеочередные и промежуточные выборы в органы местного самоуправления проходили в Грузии 8 октября. В тех мажоритарных избирательных округах, где кандидаты не смогли преодолеть 50% барьер, проводится второй тур выборов.