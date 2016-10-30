Екатеринбург, 30 октября, 2016, 08:41 — ИА Регнум. В Екатеринбурге неизвестный мужчина открыл огонь по посетителям ночного клуба «Подвал», который расположен на улице Московской. Об этом сегодня, 30 октября, сообщают местные СМИ.

Lisa Roe Стрельба

Сообщается, что инцидент имел место ранним утром 29 октября. По предварительным данным, молодой человек, являвшийся посетителем клуба, вышел из заведения на свежий воздух покурить. Там он повздорил с другим посетителем. Нападавший отошел за угол, достал травматический пистолет, вернулся и открыл огонь по своему оппоненту.

В итоге пострадали, как минимум, пять человек. Стрелок скрылся с места преступления. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ведутся поиски нападавшего.