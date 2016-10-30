Республиканскую партию Грузии покинул один из ее лидеров
Тбилиси, 30 октября, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Председатель парламента Давид Усупашвили решил покинуть ряды Республиканской партии Грузии, вместе с которой он прошел 25 лет, и продолжить политическую деятельность индивидуально. Соответствующее заявление Усупашвили сделал 29 октября.
По его словам, он принял болезненное, но политически обязательное решение, так как не разделяет те взгляды, которых придерживаются учредители и другие лидеры партии. Несмотря на неприемлемость для него политических, тактических и ценностных взглядов бывших соратников по партии, Давид Усупашвили мешать им в осуществлении этих взглядой не собирается.
«Я не буду им мешать потому, что уважаю особенный вклад учредителей партии в грузинскую политику и признаю примат из взглядов в определении будущего Республиканской партии», — пояснил Усупашвили.
Намереваясь далее действовать индивидуально, он выразил готовность к активной оппозиционной деятельности и интенсивному диалогу со всеми, кто не только не устал от проблем в строительстве в Грузии свободного, многопартийного, демократического государства европейского типа, но, наоборот, намерен еще упорнее трудиться и искать новые и эффективные пути решения этих проблем.
По мнению Давида Усупашвили, существующие сегодня на политической арене Грузии политические силы построить такое государство европейского типа не смогут, так как в основном это либо сросшиеся с государством бюрократические конгломераты, либо консолидированные из-за совершенных совместно политических грехов группы, либо мелкие политические группы друзей с мелким электоратом.
По его заявлению, это такие лидеры и группы, которые не ведут страну вперед, но вращают ее по одному и тому же кругу. Одновременно Давид Усупашвили как бы предсказал появление в Грузии новой политической силы.
«На парламентских выборах 2020 года должен победить новый политический игрок, имеющий полноценные ресурсы для управления страной, в политико-генетическом коде которого будет необходимость многопартийности, а не ее неприемлемость, сменяемость, а не неизменность, множественность, а не единственность. Только после этого встанет на ноги единственное и неизменное — грузинское государство», — подчеркнул Усупашвили.
Он пояснил, что несмотря на множество слухов о его возможном выходе из рядов республиканцев, он не хотел и не собирался уходить из партии до выборов и сделал все возможное и в своем округе, и в стране, чтобы партия имела успех на выборах. «Но мы получили тот результат, который получили. Поэтому в данном случае я, который вместе с партией затонул на этих выборах, уже после выборов продолжу политическую деятельность индивидуально», — заявил Давид Усупашвили.