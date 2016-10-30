Пекин, 30 октября, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Китай предлагает увеличить приток туристов в тайваньские города, в которых поддержка Пекина наиболее высокая, сообщает 30 октября Reuters.

Etereuti Флаг Тайвани

Реализуют ли китайцы свои планы пока не ясно, но очевидно, что такие действия приводят к расколу правящей «демократической прогрессивной партии» Тайваня. Данная инициатива Китая может привести к снижению туристического потока на Тайвань, перенаправив его на острова.

В прошлом месяце восемь представителей провинциальных городов Тайваня, принадлежащих к оппозиционной националистической партии, побывали в Китае, где договорились о сотрудничестве в области туризма и сельского хозяйства.

На этой неделе произойдёт ещё одна встреча с представителями этой партии. В это же время контакты между лидером Китая и Тайваня приостановлены, так как второй отказывается признавать идею «Один Китай, две системы».

Напомним, что после того, как войска Чан Кайши потерпели поражения от коммунистов под предводительством Мао Цзэдуна, первые окопались на острове Тайвань, с тех пор на карте можно обнаружить два китайских государства. Разумеется, между ними существует жесткая конфронтация. Официальный Пекин не признаёт государство Тайвань, пытаясь навязать концепцию «Одно государство, две системы», разработанную ещё Дэн Сяопином. Суть её сводится к тому, что Тайвань должен признать себя частью Китая, тогда ему будет предоставлена широкая автономия внутри страны.