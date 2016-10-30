Москва, 30 октября, 2016, 08:18 — ИА Регнум. Пожар произошел на Карачаровском механическом заводе Москвы. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает Life.

Ada Be Тушение пожара

Сообщается, что на территории Карачаровского механического завода, расположенного по улице Новохохловская, произошел пожар. Загорелось двухэтажное административное здание.

Очевидцы сообщают, что из окон первого этажа административного здания завода валил густой черный дым.

На место прибыли пожарные расчеты и экстренные службы города.

Информация уточняется.

Карачаровский механический завод производит лифты.