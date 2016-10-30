На Карачаровском механическом заводе в Москве произошел пожар
Москва, 30 октября, 2016, 08:18 — ИА Регнум. Пожар произошел на Карачаровском механическом заводе Москвы. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает Life.
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Тушение пожара
Сообщается, что на территории Карачаровского механического завода, расположенного по улице Новохохловская, произошел пожар. Загорелось двухэтажное административное здание.
Очевидцы сообщают, что из окон первого этажа административного здания завода валил густой черный дым.
На место прибыли пожарные расчеты и экстренные службы города.
Информация уточняется.
Карачаровский механический завод производит лифты.