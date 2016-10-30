Тбилиси, 30 октября, 2016, 07:57 — ИА Регнум. В Грузии началось голосование на втором туре парламентских выборов. Сегодня, 30 октября, в Грузии открылись 2229 избирательных участков.

Osce.org Выборы в Грузии

Голосование проводится в 50 одномандатных округах, где в первом туре ни один кандидат не смог набрать необходимые 50% голосов. Во втором туре участвуют два кандидата, которые в первом туре получили наибольше число голосов. Теперь победителя определит просто большинство, порога явки нет.

Первый тур выборов прошел 8 октября. Парламент Грузии, состоящий из 150 депутатских мандатов, избирается по смешанной системе. 77 человек избирались по партийным спискам (по пропорциональной системе), еще 73 депутата — по одномандатным округам (по мажоритарной системе). Для партий установлен 5-процентный барьер.

На данный момент ЦИК Грузии уже распределил мандаты по итогам первого тура выборов. Партия «Грузинская мечта», получившая 48,68% голосов, располагает 44 мандатами. «Единое национальное движение» — 27,11% и 27 мандатов. «Альянс патриотов» — 5,01% и шесть мандатов.

Из 73 одномандатных округов, выборы состоялись только в 23, и победу везде одержали кандидату от «Грузинской мечты».

Сегодня в 50 одномандатных округах борются в основном кандидату от «Грузинской мечты» и «Единого национального движения».