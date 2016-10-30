Вашингтон, 30 октября, 2016, 07:51 — ИА Регнум. После того как президентство Хиллари Клинтон оказалось под угрозой, она пытается спасти свою избирательную кампанию за счёт привлечения новых звёзд, сообщает 30 октября Reuters.

Keith Kissel Кандидат в Президенты США Хиллари Клинтон

Этой звездой стала Дженифер Лопес, во время бесплатного концерта в Майами кандидат от демократической партии поднялась к ней на сцену.

«Мы стоим на перепутье, и для нашего общего будущего мы должны выбрать правильную дорогу» кричала в толпу актриса, намекая на то, что правильной дорогой является президентство Клинтон.

Этот концерт проходил на фоне скандала с электронной перепиской Хиллари Клинтон, расследование по делу которой накануне было вновь возобновлено ФБР.

Концерт с Дженифер Лопес первый из трёх подобных концертов, с помощью которых Клинтон хочет спасти свою кампанию.

По мнению политолога Эрика Каспера, концерт в поддержку Клинтон может отвлечь внимание общественности от скандала.

На следующей неделе Клинтон появится на сцене с Jay-Z, а после с Кэти Перри.

По данным опросов, Клинтон обходит Трампа среди молодёжи, однако низкая явка именно этой части американского электората может спутать карты демократам.

Напомним, что ФБР возобновило дело по поводу грубого нарушения закона со стороны лидера демократов. Клинтон в служебной переписке использовала личный почтовый ящик, что позволяло ей скрывать информацию от контролирующих органов. Данный скандал может лишить её президентского кресла.