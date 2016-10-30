Королёв, Московская область, 30 октября, 2016, 07:35 — ИА Регнум. На Землю благополучно вернулись члены 48-го экипажа Международной космической станции. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-служба Центра управления полетов (ЦУП).

WikiImages Международная космическая станция

Сообщается, что три члена экипажа МКС — Анатолий Иванишин (Россия), Такуя Ониши (Япония) и Кэйтлин Рубинс (США) — благополучно приземлились в казахстанской степи.

Находясь на орбите, они выполнили 40 научных экспериментов. Большая часть исследований. которые проводил вернувшийся на Землю экипаж МКС, связана с влиянием условий космической среды на живые организмы и материалы. Также в задачи экипажа входило испытание системы управления корабля новой серии «Союз МС».

В текущем году на МКС будет отправлен следующий экипаж. Старт ракеты-носителя «Союз МС-3» запланирован на 17 ноября и будет осуществлен с космодрома «Байконур». НА МКС отправятся — Олег Новицкий (Россия), Тома Песке (ESA) и Пегги Уитсон (NASA).