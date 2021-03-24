Нью-Йорк, США, 30 октября, 2016, 06:31 — ИА Регнум. Порошок, высыпанный неизвестным мужчиной в оркестровую яму нью-йоркской оперы Метрополитен, не являлся ядовитым. Природу вещества на собранной специально по этому поводу вечером субботы, 29 октября, пресс-конференции раскрыли представители пресс-службы полиции Нью-Йорка.

Прах

Субстанция, развеянная над оркестровой ямой неизвестным мужчиной, скорее всего, была прахом его умершего наставника. К такому выводу пришли полицейские, исследуя записи камер наблюдения оперы и опрашивая свидетелей, сообщил заместитель комиссара полиции по сыскной деятельности и борьбе с терроризмом Джон Миллер.

Эпизод произошел около 16:30 во время второго антракта. Как удалось установить, мужчина проживает за пределами Нью-Йорка и специально прибыл в Метрополитен, чтобы совершить обряд. По сообщениям очевидцев, мужчина с черной сумкой в руках поднялся на сцену и рассыпал порошок не несколько кресел в оркестровой яме.

Возможно, имело место нарушение кодекса здравоохранения, заявил Мюллер, отметив, что полиция не считает, что нарушитель действовал со злым умыслом.

Администрация оперы приняла решение прекратить представление. Сначала со сцены было объявлено о задержке, а затем об отмене заключительного акта.

Зрители покидали зал без паники. Однако многие выражали свое сожаление, поскольку именно в четвертом акте оперы Россини «Вильгельм Телль» содержатся некоторые из самых красивых музыкальных произведений.

Представитель администрации Метрополитен Сэм Ньюман заявил, что опера может быть перенесена на другую дату, о чем будет сообщено дополнительно.