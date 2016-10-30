Оттава, 30 октября, 2016, 05:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, вылетевший в Бельгию для подписания Соглашения о свободной торговле с представителями ЕС, вынужден был вернуться в Оттаву после того, как на борту лайнера были обнаружены проблемы. Самолет благополучно приземлился в субботу вечером, 29 октября, сообщает канадский новостной ресурс Global News со ссылкой на неназванного федерального чиновника.

David Spinks Авиаперелёты

Информация о том, какого рода технические проблемы вынудили экипаж корабля возвратиться в аэропорт отправления, пока отсутствует. Сообщается о том, что лайнер сел на взлетно-посадочную полосу без происшествий.

В воскресенье, 30 октября, Трюдо намеревался встретиться с лидерами Евросоюза для подписания Соглашения о зоне свободной торговли между ЕС и Канадой (СЕТА). После того как последние разногласия между региональными администрациями Бельгии и Канадой были устранены, Соглашение 28 октября одобрил Совет ЕС. Тогда же была достигнута договоренность о проведении саммита в, на котором лидеры ЕС должны будут уладить последние формальности с главою канадского правительства.