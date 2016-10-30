Вашингтон, 30 октября, 2016, 05:49 — ИА Регнум. Американцы признали, что вертолеты российского производства являются более надежными. Как сообщает сегодня, 30 октября, RT, специалисты США посетили с визитом Московский вертолетный завод, где и сделали соответствующее заявление.

Российский вертолёт Ми-171

По словам представителя при Московском вертолётном заводе и ОКБ имени Миля Евгения Полуянова, технические специалисты США побывали на заводе в рамках контракта на поставку вертолётов Ми-171 в Афганистан. После просмотра воздушных машин американцы признали, что «техника Миля надежнее».

Ранее сообщалось, что российский транспортно-десантный вертолет Ми-26, способный перевозить до 20 тонн груза и технического имущества, а также размещать до 82 десантников с полным вооружением, поступил на вооружение смешанного авиационного полка Западного военного округа.

Начальник пресс-службы авиаполка полковник Игорь Мугинов заявил, что вертолет Ми-26 является крупнейшим в мире многоцелевым судном. Особенность этого вертолёта заключается в том, что современное радиоэлектронное и навигационное оборудование, которое позволяет выполнить разнообразные задачи даже в сложных метеорологических условиях в любое время суток.