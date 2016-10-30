Вашингтон, 30 октября, 2016, 05:19 — ИА Регнум. Представители Сената США потребовали прояснить обстоятельства возобновления следствия по делу об использовании кандидатом на пост президента страны от Демократической партии Хиллари Клинтон свой личной электронной почты для ведения служебной переписки в бытность госсекретарем США. Соответствующее письмо было направлено на имя министра юстиции США Лоретты Линч и директора ФБР Джеймса Коми. Об этом сегодня, 30 октября, пишет ТАСС со ссылкой на текст письма, поступившего редакции.

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Сообщается, что письмо в субботу, 29 октября, направили четыре влиятельных сенаторов-демократов. Свои подписи поставили старший демократ сенатского комитета по международным отношениям Бен Кардин, заместитель председателя комитета по разведке Дайэнн Файнстайн, один из старейших членов верхней палаты Конгресса Патрик Лихи и сенатор Томас Карпер.

В письме отмечается, что из документа о возобновлении расследования в отношении Клинтон непонятно, где ФБР обнаружило еще одну часть переписки, и не изучали ли их раньше. Существует вероятность того, что обнаруженные сообщения уже могли быть проанализированы, отмечают сенаторы. Поэтому они просят ФБР до 31 октября предоставить детальные сведения о ходе следствия.

ИА REGNUM сообщало, что 28 октября директор ФБР Джеймс Коми заявил о возобновлении расследования в отношении Хиллари Клинтон об использовании личного почтового сервера в годы ее пребывания на посту госсекретаря США для ведения рабочей переписки, часть из которой находилась под грифом «секретно».

Сама Клинтон назвала это событие не просто странным, а беспрецедентным и вызывающем глубокое беспокойство. Это связано с тем, что ФБР начало расследование в преддверии выборов, которые должны будут пройти 8 ноября.