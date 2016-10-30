Киев, 30 октября, 2016, 04:41 — ИА Регнум. Народный депутат Верховной Рады Украины Сергей Мельничук обнародовал декларацию о доходах, из которой следует, что у бывшего командира вооруженной группировки «Айдар» по состоянию на 1 января 2016 года было 1 триллион гривен наличности ($39,17 млрд). Декларация опубликована в Едином государственном реестре деклараций Украины.

Доходы Мельничука

В графу «денежные активы» экс-лидер «Айдара» вбил единицу с двенадцатью нулями, что в пересчете на доллар США составило более 39 миллиардов. Интересно, что указанный годовой доход депутата Мельничука составляет 73 478 гривен. При выполнении несложных расчетов оказывается, что для того, чтобы накопить обозначенную боевиком сумму, ему пришлось бы откладывать зарплату депутата Верховной рады в течение 13 миллионов лет.

Кроме того, как следует из декларации, у депутата есть два автомобиля марок Jeep Grand Cherokee и ГАЗ 2411, а также квартира в Виннице площадью 65,1 кв. м. и земельный участок (24,5 соток), расположенный в Виницкой области.