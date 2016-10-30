Йемен, 30 октября, 2016, 04:18 — ИА Регнум. Более 30 повстанцев и заключенных погибли в Йемене в результате авиаудара коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Удар пришелся на города Зайдия, расположенный к северу от Ходейды. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в военных кругах.

Christopher Hubenthal Бомбардировка

Снаряд попал в здание тюрьмы, где находились около 40 заключенных.

Напомним, что вооруженный конфликт в Йемене идет с 2014 года. С одной стороны — повставнцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Им противостоят правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. С марта 2015 года к конфликту подключилась и коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Они поддерживают власти Йемена.

Ранее глава Йемена Абд Раббу Мансур Хади отказался от плана мирного урегулирования конфликта, предложенного посланником ООН по Йемену Исмаилом ульд Шейх Ахмедом. Содержание документа пока не опубликовано. Однако по информации СМИ, план предполагает отстранение Хади от власти.