Анкара, 30 октября, 2016, 03:55 — ИА Регнум. Правительство Турции подготовило документ о введении смертной казни и в ближайшее время намерено передать его парламент страны на утверждение. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, 29 октября, выступая перед собравшимися на митинге в Анкаре, передает Associated Press.

Wiros Смертная казнь

«Скоро наше правительство направит (законопроект) в парламент», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган вновь заверил турецких граждан, что в случае принятия парламентом решения о введении в стране высшей меры наказания, он не колеблясь подпишет соответствующий документ, независимо от того, какие возражения такое действие может вызвать у западных партнеров.

Источник сообщает, что активизация разговоров о необходимости введения в Турции смертной казни произошла на фоне требований общественности к наказанию заговорщиков, участников неудавшегося в июле 2016 года государственного переворота.