Рейкьявик, 30 октября, 2016, 03:31 — ИА Регнум. В Исландии продолжается подсчет бюллетеней голосований граждан на парламентских выборах. Согласно первой информации с избирательных участков, лидирует бывший член правящей коалиции Партия независимости. Об этом говорится на сайте ruv.is.

Anonymous Account Выборная гонка

Так, по предварительным данным, Партия независимости набирает 27,1% голосов. Следом за ней идет Пиратская партия, у нее 18%. На третьем месте — «Левые и зеленые». Они набирают 16,4% голосов.

При этом на сайте отмечается, что данные о результатах голосования пока представлены неполно и не со всех участков.

ИА REGNUM писало, что в субботу, 29 октября, в Исландии прошли досрочные выборы с однопалатный парламент. Голосование должно было пройти в апреле 2017 года, однако из-за скандала с «Панамскими документами» действующие власти вынуждены были назначить досрочные выборы. В результате скандала выяснилось, что на жену премьер-министра Сигмюндюра Давида Гюннлейгсонна зарегистрированы офшоры на Британских Виргинских островах.

Напомним, что парламентские выборы в Исландии проходят по системе пропорционального представительства, то есть партийные списки закрыты. Всего имеется 63 депутатских мандата, за которые борются представители 12 партий.