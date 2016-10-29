Вашингтон, 30 октября, 2016, 02:14 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической парии Хиллари Клинтон назвала возобновление следствия по делу о ее рабочей переписке в то время, когда Клинтон занимала пост госсекретаря США, «беспрецедентным» и вызывающем беспокойство. Об этом кандидат от демократов заявила в субботу, 29 октября, во время своего выступления перед сторонниками во Флориде.

Joe The Goat Farmer Переписка

По словам Клинтон начинать новое следствие прямо перед выборами не просто странно, а «беспрецедентно и это вызывает глубокое беспокойство». В то же время, как отметила политик, избиратели имеют право знать обо всех фактах. Однако кандидат на пост США от Республиканской партии Дональд Трамп уже начал лгать, желая запутать американский народ, считает Клинтон.

В пятницу, 28 октября, директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми объявил о том, что Бюро снова начинает следствие по поводу использования Хиллари Клинтон личного почтового сервера в годы ее пребывания на посту госсекретаря США для ведения рабочей переписки. Согласно информации газеты The New York Times, данные послания касаются помощницы Клинтон Хумы Абедин и ее мужа Энтони Винера.

До выборов президента США осталось девять дней. В то же время ряд политиков уже высказался за публикацию переписки Клинтон. Так, ИА REGNUM писало, что кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Майкл Пенс призвал ФБР немедленно обнародовать данные о переписке кандидата от демократов, так как американцы должны иметь на руках все факты перед выборами.