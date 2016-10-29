США, 30 октября, 2016, 01:40 — ИА Регнум. В США введена в эксплуатацию новая атомная подлодка USS Illinois. Торжественная церемония прошла на базе подлодок в Гротон, штат Коннектикут, в субботу, 29 октября. В мероприятии приняла участие супруга президента США Мишель Обама, сообщает ABC News.

tpsdave Подводная лодка

Строительство субмарины обошлось США в 2,7 млрд долларов. USS Illinois является тринадцатой в классе Virginia, еще 11 таких подлодок находятся сейчас на стадии строительства. Последняя из них, согласно контракту, будет сдана в эксплуатацию в 2023 году, после чего общее количество субмарин этого класса достигнет 28 экземпляров. Новые модели атомных подводных лодок призваны заменить те устаревшие модели, которые были построены во времена холодной войны, отмечают в ВМФ США.

Выступая на торжественной церемонии, командир корабля Джесс Портер назвал вверенное ему судно удивительным. «Этот военный корабль абсолютно готов к эксплуатации», — заявил Портер.

Мишель Обама заявила собравшимся, что она горда принять участие в церемонии ввода в эксплуатацию лодки, названной в честь ее родного штата. Первая леди пообещала каждый день молиться за членов экипажа и их семьи. Согласно традиции Обама теперь считается почетным членом экипажа, и намерена участвовать в жизни моряков и их семей.