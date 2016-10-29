Дамаск, 30 октября, 2016, 01:06 — ИА Регнум. Ситуация в Сирии остается напряженной: только подписавшие ранее соглашение о перемирии боевики оппозиционных группировок за истекшие сутки 40 раз нарушили режим прекращение огня. Террористические группировки также не снижают свою активность: 29 октября боевики террористической организации «Джебхат Фатх аш-Шам» (запрещена в РФ) атаковали позиции правительственных войск с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля со смертником, сообщается в ежедневном отчете российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

Jason Bolonski Горящий автомобиль

Террористический акт боевики провели в районе алеппского квартала Хай-эль-Ансари, где располагались позиции войск сирийской армии. В результате взрыва погибли по меньшей мере пять человек, еще семеро получили ранения.

Кроме того, террористы продолжают атаковать правительственные войска и жилые кварталы населенных пунктов с применением самодельных реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия.

Кроме того, со стороны вооруженных формирований, ранее заявивших о прекращении боевых действий, было зафиксировано 40 случаев применения оружия, среди которых обстрелы из минометов и стрелкового оружия. В половине указанных случаев нарушения отмечались на территории провинции Алеппо.

В течение прошедший суток в 13:15 минометному обстрелу подверглось посольство Российской Федерации в Дамаске, говорится в сообщении Центра.