Тегеран, 30 октября, 2016, 00:27 — ИА Регнум. Сирийский кризис может быть решен только при помощи политических методов, а не за счет военной силы. Такую точку зрения в субботу, 29 октября, выразил президент Ирана Хасан Роухани в ходе своей встречи с главой дипломатии Евросоюза Федерикой Могерини. Заявление иранского лидера приводится на его официальном сайте.

Мир в Сирии

«Все должны знать, что сирийский вопрос не имеет военного решения», — отметил Роухани, добавив, что у этой проблемы есть только политическое решение, поэтому ЕС должен оказать свое влияние для создания безопасности и спокойствия в Сирии в сотрудничестве с другими странами региона.

При этом президент Ирана также подчеркнул, что терроризм несет большую угрозу всему миру, в связи с чем противостояние боевикам в Ираке и Сирии должно стать приоритетным. В противном случае на Ближнем Востоке и на севере Африки появятся несколько террористических государств, и бороться с ними будет сложнее. Так, Роухани призвал Брюссель оказать давление на те страны, которые покровительствуют терроризму.

Напомним, что 29 октября Федерика Могерини провела переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Одной из главных тем для обсуждений стал кризис в Сирии, а также возможные способы его урегулирования. После этого Могерини провела встречу с президентом Ирана. В ходе этих переговоров глава дипломатии Евросоюза заявила, что ЕС необходим Иран и рассматривается Брюсселем как важная сила для решения региональных проблем. После этого Могерини еще раз встретилась с иранским министром иностранных дел и покинула Тегеран.