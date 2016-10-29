Москва, 29 октября, 2016, 21:52 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Массимо Каррера планирует выучить русский язык. Об этом, как передает RT, заявил сам наставник «красно-белых» после победы над ЦСКА (3:1) в матче двенадцатого тура чемпионата России.

Дмитрий Садовников Массимо Каррера

«Я очень много времени уделяю «Спартаку», — сказал Каррера. — На изучение русского пока не хватает. Но я еще подучу. Надо же знать язык, на котором тебя увольняют. Шутка!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московский ЦСКА на выезде уступил столичному «Спартаку» в матче двенадцатого тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 29 октября на стадионе «Открытие-Арена» в Москве, завершилась со счетом 3:1.

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