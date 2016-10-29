Москва, 29 октября, 2016, 21:19 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook прокомментировала новую символику Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, на которой изображена сова, пронзающая мечом территорию России.

Pixabay.com Сова

«Судя по новой эмблеме украинской военной разведки, на которой изображена сова, пронзающая территорию России мечом, на Украине ко всем бедам добавилась еще одна — орнитологическая, — пишет дипломат. — Видимо, когда улетели все беркуты, за оружие пришлось взяться совам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на эмблему Главного управления разведки Украины обратили внимание во время выступления президента Украины Петра Порошенко, который представлял военным разведчикам их нового начальника. На эмблеме изображена сова, которая пронзает мечом территорию России. Фоном служат цвета украинского флага и надпись «Украина выше всего».

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