Москва, 29 октября, 2016, 20:50 — ИА Регнум. Нападающий «Спартака» (Москва) Зе Луиш является новой звездой Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Дмитрий Голубович Зе Луиш

«Особенно порадовал Зе Луиш, — сказал Жуков. — Считаю, он вообще новая звезда (РФПЛ). Хорошо, что он выздоровел».

При этом глава ОКР добавил, что в команде ЦСКА на данный момент много травмированных игроков.

«Думаю, когда они (травмированные футболисты) вернутся, команда будет играть сильнее», — отметил Жуков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 октября московский «Спартак» на своем поле переиграл столичный ЦСКА в матче двенадцатого тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие-Арена» в Москве, завершилась со счетом 3:1.