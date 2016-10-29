Вашингтон, 29 октября, 2016, 20:34 — ИА Регнум. Кандидат от Демократической партии США Хиллари Клинтон опережает своего соперника от республиканского лагеря Дональда Трампа только на 2%. Данные опроса общественного мнения, проведенного телекомпанией ABC совместно с газетой The Washington Post, были опубликованы 29 октября.

DonkeyHotey Клинтон и Трамп

Так, согласно результатам опроса, за Клинтон свои голоса намерены отдать 47% опрощенных, за Трампа — 45%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента в США состоятся 8 ноября 2016 г, а инаугурация нового главы Белого дома, как ожидается, может пройти в январе 2017 г.

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