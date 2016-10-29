Москва, 29 октября, 2016, 19:57 — ИА Регнум. На Украине в специальные органы проникли «отмороженные люди» националистических взглядов. Об этом заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя новый логотип главного управления разведки Минобороны Украины, на котором сова пронзает мечом карту России.

President.gov.ua Пётр Порошенко и новый начальник украинской военной разведки Василий Бурба

«Понятно, что в спецорганы сейчас проникли люди совершенно отмороженные националистических взглядов, — говорит депутат. — Ждать от них чего-то добросовестного или корректного по отношению к другим странам не приходится».

При этом Калашников добавил, что спецслужбам и дипломатам РФ нужно реагировать на данный провокационный жест властей Украины.

«Дипломатам, спецслужбам надо реагировать, — отметил парламентарий. — Безусловно, надо выражать протест».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, символика Главного управления разведки Украины «засветилась», когда украинский лидер Петр Порошенко представлял военным разведчикам их нового начальника. На провокационной эмблеме изображена сова, которая пронзает мечом территорию РФ. Над эмблемой «красуется» надпись «Украина — превыше всего».

Читайте также: На эмблеме украинской военной разведки изображена карта России

Читайте также: Рогозин отреагировал на новую эмблему разведки Украины