Москва, 29 октября, 2016, 19:50 — ИА Регнум. Волонтеры молодежного православного движения «Георгиевцы», объединяющего участников ассоциации «Вера и Дело», волонтерского движения «Старший друг» и «Христианского правозащитного центра» за несколько дней до открытия памятника привели в порядок территорию, примыкающему к скульптурной композиции.

Mkrf.ru Установка памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади

По словам координатора акции Станислава Коршунова, участники субботника очистили территорию, отмыли мраморные панели скульптурной композиции и высадили кустарники вокруг памятника. Всего в субботнике приняли участие около 70 человек.

Увековечивание памяти созидателя русского государства Святого князя Владимира, который внес неоценимый вклад в развитие российской государственности, укрепление суверенитета страны и единение народа, крайне важно для всех граждан России, в особенности — для молодежи. Открытие памятника должно стать всенародным праздником и шагом к общему единству, считают участники акции.

Сооружение памятника осуществлено целиком из внебюджетных источников и по инициативе РПЦ и Российского военно-исторического общества.