Эквадор: вдаль простерта Ленина рука...
Кито, 29 октября, 2016, 19:40 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Эквадора от правящего альянса Ленин Морено лидирует по данным социологических опросов.
По результатам исследования, проведенного фирмой Cedatos, 37 процентов избирателей выбрали бы Ленина Морено в качестве президента страны. На втором месте — лидер оппозиционной партии CREO Гильермо Лассо (20 процентов). За ним следует еще один оппозиционный кандидат от «Социал-Христианской партии» Синтия Виттери (10 процентов), сообщает Andes.
Всеобщие выборы в Эквадоре состоятся 19 февраля 2017 года. На них будут избраны президент, вице-президент, 137 депутатов Национальной Ассамблеи, 5 андских парламентариев. Предвыборная кампания начнется 3 января 2017 года и продлится до 16 февраля. Второй тур выборов, если он будет необходим, состоится 2 апреля следующего года, сообщает «Эквадор сегодня».