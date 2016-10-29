Кито, 29 октября, 2016, 19:40 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Эквадора от правящего альянса Ленин Морено лидирует по данным социологических опросов.

Agencia de Noticias ANDES Ленин Морено

По результатам исследования, проведенного фирмой Cedatos, 37 процентов избирателей выбрали бы Ленина Морено в качестве президента страны. На втором месте — лидер оппозиционной партии CREO Гильермо Лассо (20 процентов). За ним следует еще один оппозиционный кандидат от «Социал-Христианской партии» Синтия Виттери (10 процентов), сообщает Andes.

Всеобщие выборы в Эквадоре состоятся 19 февраля 2017 года. На них будут избраны президент, вице-президент, 137 депутатов Национальной Ассамблеи, 5 андских парламентариев. Предвыборная кампания начнется 3 января 2017 года и продлится до 16 февраля. Второй тур выборов, если он будет необходим, состоится 2 апреля следующего года, сообщает «Эквадор сегодня».