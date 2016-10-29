Москва, 29 октября, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Робот с гранатометом и пулеметами, который может охранять важные объекты и при необходимости вступать в огневой бой, заступил на боевое дежурство в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Об этом, как передает НТВ, рассказал начальник отдела боевой подготовки РВСН полковник Евгений Щелканов.

U.S. Army Боевой робот

«Буквально в этом году завершились испытания одной такой системы охраны, — говорит полковник. — Визуально это очень маленький трактор, который вооружен пулеметами и автоматическим гранатометом, умеет обнаруживать цели и практически не имеет демаскирующих признаков».

При этом Щелканов добавил, что боевая система в темное время суток легко находит цели, оставаясь при этом незаметной.

Также робот может поддержать огнем военнослужащего или двигаться по периметру боевой стартовой позиции ракетного комплекса.