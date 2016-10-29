Москва, 29 октября, 2016, 19:30 — ИА Регнум. В пилотных школах РДШ ребята приготовили флэш-моб — танец под песню РДШ, который был поставлен специально в честь дня рождения. Видеозаписи танца соберут со всех регионов для подготовки праздничного клипа.

Рдш.рф Мероприятие в Оренбурге, посвящённое годовщине создания РДШ

Помимо этого прошел конкурс «Поздравь РДШ с днем рождения!» Школьники со всей страны присылали поздравления в адрес РДШ по электронной почте. Авторов наиболее оригинальных поздравлений наградили подарками, а их работы будут размещены на сайте РДШ и на страницах в социальных сетях.

Кроме того, школьники из разных городов поздравили друг друга в письмах.

«В честь дня рождения РДШ мы решили возродить «дружбу по переписке» и поздравить друг друга с помощью писем. Школьники поддержали нашу идею и отправили письма ребятам из других регионов. В своих телеграммах дети поздравили друг друга с праздником, рассказали о себе, о своем городе и предложили дружить и общаться», — говорится в сообщении на сайте РДШ.

Председатель «Российского движения школьников» Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский отметил день рождения РДШ со школьниками Иркутска, где проходит Всероссийский фестиваль науки «НАУКА 0+».

Школьники Салехарда отметили праздник квестом «Легенда Ямала», в котором приняло участие более 90 самых активных учащихся 5−10 классов. Школьники создавали общины, объединялись в деревни, строили города, при этом быстро и качественно справлялись с заданиями, находили эффективные способы решения, презентовали свои идеи, сообщает издание «Вгляд».

В Чувашии дети и активисты РДШ приняли участие в благотворительном забеге «Шаг навстречу». Забег организован в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья.

Торжественное мероприятие, посвященное годовщине создания Российского движения школьников и первому слету активистов, прошло в Грозном. В празднике приняли участие около 400 человек.

«В Чеченской Республике очень плотно и дружно подошли к развитию российского движения школьников, здесь действительно работает сплоченная команда профессионалов. Скоро у нас будет слет экологов и большой зимний фестиваль, и мы, конечно, ждем там делегацию из Чечни», — отметила директор Росдетцентра Алиса Крюкова, присутствовавшая на празднике.

В рамках мероприятия к 10 пилотным школам движения присоединились пять новых средних общеобразовательных учреждений. Кроме того, сертификат почетного члена РДШ передали главе Чечни Рамзану Кадырову.

На сегодняшний день к движению присоединились около пяти тысяч ребят. К первому сентября 2017 года РДШ планирует привлечь 30% от всех учащихся школ Чечни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 октября 2015 года президент Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Целью учреждения новой организации является «совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».