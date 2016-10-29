Душанбе, 29 октября, 2016, 19:25 — ИА Регнум. В Таджикистане сегодня, 29 октября, официально дан старт возведению плотины Рогунской гидроэлектростанции. В церемонии принял участие президент страны Эмомали Рахмон, который за рулем бульдозера полтора часа засыпал гравием русло реки Вахш, для изменения его направления и создания водохранилища. В мероприятии приняли участие также руководители министерств и ведомств, депутаты, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Таджикистане.

President.tj Выступление Эмомали Рахмона на церемонии открытия Рогунской ГЭС

«С полной ответственностью заявляю, что мы, продолжая эту добрую традицию своих предков, никогда и никоим образом не оставим своих соседей без воды», — заявил таджикский лидер, выступая на церемонии.

Кроме того, глава Таджикистана заверил в том, что объект позволит обеспечить ирригацию используемых земель в странах низовья.

Напомним, против строительства Рогунской ГЭС резко выступает соседний Узбекистан, руководство которого обеспокоено как строительством плотины в сейсмоопасном районе, что угрожает безопасности жителей низовья Амударьи, так и тем, что строительство водохранилища может привести к нехватке воды для полива.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля правительство Таджикистана подписало рамочное соглашение по строительству Рогунской ГЭС с итальянской компанией Salini Impregilo S.p.A. на $3,9 млрд. Запуск первых двух турбин запланирован уже на вторую половину 2018 года. Строительство плотины было начато еще в 1987 году, но с распадом СССР проект был заморожен.

Руководство Таджикистана настойчиво не оставляет попыток достроить плотину, которая в случае реализации проекта станет самой высокой в мире (335 м.), так как ее запуск может решить проблему с энергообеспечением страны, которая регулярно в осенне-зимний период испытывает острый дефицит электричества.