Сеул, 29 октября, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Массовая демонстрация с требованием отставки действующего президента Южной Кореи Пак Кын Хе прошла в Сеуле. Об этом сообщает в субботу, 29 октября, телерадиокомпания ВВС.

Korean Culture and Information Servic Пак Кын Хе

«Тысячи человек вышли на акцию протеста в Сеуле, требуя отставки президента Южной Кореи Пак Кын Хе», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в акции протеста приняли участие около 20 тысяч человек. Демонстранты выкрикивали лозунги «Время для импичмента», «Пак Кын Хе, уходи».

Отметим, что недовольство жителей Южной Кореи вызвало решение Пак Кын Хе привлечь к государственным делам свою близкую знакомую Чхве Сун Силь.

Женщина, которая не является государственной служащей, подозревается во вмешательстве в госдела и использовании своего положения ради получения финансовой выгоды.

Напомним, президентские выборы в Южной Кореи должны состояться в 2017 г.