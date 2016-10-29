Москва, 29 октября, 2016, 18:54 — ИА Регнум. В 2019 году у Российской Федерации (РФ) не останется возможностей по наращиванию добычи черного золота. Об этом, как передает ТАСС, говорится в итоговой версии макропрогноза Министерства экономического развития (МЭР).

Publicdomainpictures.net Резервуары с нефтью

Согласно документу, в текущем году добыча нефти увеличится на 2%, в 2017 — на 0,7%, в 2018 — на 0,9%, а в 2019 — на 0%.

В прогнозе МЭР также указаны основные причины сокращения добычи. Эксперты считают, что это связано не только состоянием мировой экономики и геополитической ситуацией.

В документе говорится, что «на российскую нефтяную отрасль оказывают влияние истощение экономических и рентабельных запасов в регионах добычи с развитой инфраструктурой, сложные природные условия и неразвитость инфраструктуры в новых регионах добычи, а также нехватка необходимых компетенций для реализации шельфовых и других сложных проектов при ограничениях импорта оборудования и технологий для их реализации».

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