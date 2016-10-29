Пермь, 29 октября, 2016, 17:55 — ИА Регнум. В матче двенадцатого тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) пермский «Амкар» на своем поле переиграл «Ростов». Встреча, прошедшая 29 октября на стадионе «Звезда» в Перми, завершилась со счетом 1:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Игра

Героем матча стал полузащитник «Амкара» Михаил Костюков, который забил единственный гол на 44-й минуте.

После двенадцати матчей чемпионата России пермский «Амкар» пока занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 20 очков. «Ростов», набравший 17 баллов, находится на 7-й позиции.

Российская футбольная Премьер-лига. 12-й тур.

«Амкар» (Пермь) — «Ростов» (Ростов) — 1:0.

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