Красногорск, 29 октября, 2016, 17:44 — ИА Регнум. В Подмосковье грузовой поезд насмерть сбил пожилую пару. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

ru.torange.biz Товарный поезд

ЧП произошло в субботу, 29 октября, в районе станции «Партизанская» Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД).

«Супружеская пара пенсионного возраста переходила железнодорожные пути по пешеходному настилу в кривом участке пути в районе станции «Партизанская» Белорусского направления МЖД и была травмирована проходящим по станции грузовым поездом сообщением Смоленск-Бекасово, — говорится в сообщении. — От полученных травм оба пострадавших скончались на месте происшествия».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.