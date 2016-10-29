Москва, 29 октября, 2016, 17:31 — ИА Регнум. США принесли официальные извинения Российской Федерации (РФ) в связи с инцидентом в Сирии, который произошел 17 октября. Об этом, как передает RT, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Free Stock Photos Опасное сближение

По его словам, американский военный самолет, находясь в воздушном пространстве восточнее сирийского города Дейр эз-Зор, в нарушение правил опасно приблизился на расстояние менее 500 м к российскому военному самолету Су-35 над Сирией.

«После сближения E-3 AWACS с российским истребителем командование ВКС РФ на авиабазе Хмеймим оперативно связалось американскими коллегами, — отметил Конашенков. — Командование потребовало разъяснений по данному инциденту».

Представитель Минобороны добавил, что официальные лица ВВС США извинились за «воздушный инцидент» и пообещали провести соответствующую работу с летчиками для недопущения подобных ситуаций в будущем.

Ранее Пентагон сообщил, что сближение воздушных судов РФ и США над Сирией не было злонамеренным.