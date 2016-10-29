Хельсинки, 29 октября, 2016, 17:06 — ИА Регнум. Brexit и проблемы интеграции беженцев в скандинавское общество стали ключевыми темами встречи министров финансов стран Северной Европы, которая состоялась в Хельсинки 28 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Совета министров Северных стран.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Главы ведомств обсудили экономическое и политическое влияние выхода Великобритании из ЕС на скандинавские страны, а также проблемы, которые Brexit ставит перед сотрудничеством внутри ЕС в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

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Кроме того, на встрече была затронута тема прибывающих в социально благополучные страны Северной Европы беженцев. Министры подчеркнули важность предоставления беженцам работы как можно скорее. По их мнению, это будет иметь положительный эффект для самих просителей убежища, общества и казны.

Напомним, что министры финансов Северных стран встречаются раз в год для обсуждения актуальных экономических проблем и общих для стран региона задач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Дании зарегистрировали 21 тыс. беженцев. Несмотря на сравнительно небольшое количество просителей убежища королевство с населением около 5 млн человек является одним из лидеров в ЕС по соотношению числа принятых беженцев и местного населения. Большая часть мигрантов использовали Данию как транзитную страну, чтобы попасть из Германии на Скандинавский полуостров. В Швецию же за 2015 год прибыло 163 тыс. человек. В Норвегии в прошлом году насчитывалось около 33 тыс. беженцев, 5,5 тыс. из них, по заявлениям местных властей, попали в страну «арктическим маршрутом» — через границу с Россией. В Финляндию в прошлом году приехали около 32,5 тыс. просителей убежища, из них с российской стороны — 694 человека.

Совет Министров Северных стран — официальный орган межправительственного сотрудничества Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и автономных регионов — Гренландии, Фарерских и Аландских островов.