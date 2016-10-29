Москва, 29 октября, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин на своей странице в соцсети Twitter раскритиковал новую символику Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

Сергей Мамонтов Дмитрий Рогозин

«Обращаю внимание на дебильную символику украинских силовиков» — так он прокомментировал фотографию, на которой глава Украины Петр Порошенко выступает на фоне плаката с новой эмблемой.

Также вице-премьер России обратил внимание на надпись «Украина превыше — всего», находящуюся вверху эмблемы, назвав ее «прямым переводом с немецкого».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, символика Главного управления разведки Украины «засветилась», когда президент страны Петр Порошенко представлял военным разведчикам их нового начальника. На новой эмблеме изображена сова, которая пронзает мечом территорию России. При этом российская территория выделена серым цветом.

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