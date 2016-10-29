Калуга, 29 октября, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Директор одной из калужских спортивных школ подозревается в получение взятки, сообщил 29 октября корреспонденту ИА REGNUM руководитель следственного отдела по городу Калуге СУ СКР по Калужской области Алексей Дулишкович.

ru.torange.biz Взятка

По его словам, подозреваемый директор школы возможно получил взятку в размере 40 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за заключение ими договора по выполнению работ на установку ограждения спортивной школы. Сумма контракта составила около 250 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает обстоятельства совершенного преступления.

Данное преступление выявлено сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УМВД России по Калужской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году сотрудниками калужского областного управления МВД России было выявлено 623 преступления экономической направленности, из них две трети (412) — это тяжкие и особо тяжкие составы, каждое 4 экономическое преступление было совершено в крупном и особо крупном размере (141). Основным видом должностных преступлений является взяточничество. По итогам прошлого года сотрудниками полиции выявлено 142 коррупционных преступления, установлено 110 лиц, их совершивших.