Осло, 29 октября, 2016, 16:48 — ИА Регнум. У юго-западного побережья Норвегии, в коммуне Бёмлу, сегодня, 29 октября, горит паром, сообщает NRK. Из-за большого задымления около 1300 семей получили sms-предупреждения, началась эвакуация людей.

Pixabay.com Пожар в море

Сообщается, что судно стоит в доке, на его борту нет людей. Жителей близлежащих домов решено переселить на время, так как пока пожарные не могут взять под контроль возгорание. Вероятно также, что в баках парома остаются масла и дизельное топливо. Кроме того, специалисты проверяют, какие опасные вещества содержит густой дым от пожара, местные власти призывают население закрывать окна. Причины возгорания выясняются.