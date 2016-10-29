Киев, 29 октября, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Украина движется к социально-экономическому краху, так как Киев не уделяет должного внимания экономическим вопросам. Об этом заявил лидер оппозиционного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Украинский флаг

«На наш взгляд, Украина движется, к большому сожалению, твердым путем к социально-экономическому краху», — говорит политик.

Медведчук уточнил, что Зона свободной торговли (ЗСТ) с Европейским союзом (ЕС) и Соглашение об ассоциации постепенно ведут страну к деиндустриализации и социально-экономическому кризису.

«Сегодня договор о ЗСТ ведет к падению производства, росту цен, росту количества безработных и всему остальному», — добавил лидер движения «Украинский выбор».

При этом Медведчук добавил, что действующие власти Украины больше озабочены политическими процессами, а не вопросами укрепления экономики страны, передают «Вести.Ru».

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