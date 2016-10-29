Санкт-Петербург, 29 октября, 2016, 16:19 — ИА Регнум. На стыке территорий Санкт-Петербурга и Ленинградской области сегодня, 29 октября, открыт после реконструкции 7-километровый участок федеральной автодороги М-10 «Скандинавия». Обновленный участок трассы открыл министр транспорта РФ Максим Соколов при участии представителей властей города и области.

Gov.spb.ru Работы по реконструкции трассы «Скандинавия»

На входящей в Санкт-Петербург территории реконструкции подвергся участок трассы длиной 2,58 км, от Западного скоростного диаметра до границы с Ленобластью в районе моста через реку Сестру.

«Проезжую часть расширили до 22,5 метров (по 11,25 м каждая из сторон движения), встречные потоки развели, на всем участке установили наружное освещение», — отметили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина.

Еще около 4,5 км трассы «Скандинавии» одновременно реконструировано на территории Ленинградской области. В будущем году после реконструкции в строй будет введено еще 13 км трассы.

«Уже через месяц этот участок будет связан с 46-км участком Западного скоростного диаметра. Именно сюда приходит ЗСД, и именно отсюда открывается перспектива на Финляндию. Эта безопасная трасса сохранит большое количество человеческих жизней, так как ориентир на безопасность является главным приоритетом строительства дорог», — цитирует слова Максима Соколова пресс-служба правительства Ленобласти.

Трасса «Скандинавия» связывает Северо-Запад России с Финляндией и странами Северной Европы. Дорога входит в маршрут, следующий по территории Финляндии, Швеции и Норвегии, по которому осуществляются внешнеторговые и культурные связи России с государствами Евросоюза. С начала 2000-х годов интенсивность движения на ней увеличилась в 3 раза, что привело к необходимости ее реконструкции. Трасса «Скандинавия» — важный элемент Второго панъевропейского транспортного коридора «Европа — Западный Китай».