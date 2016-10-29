Ташкент, 29 октября, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев и заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон обсудили двусторонние отношения, сообщает пресс-службы главы Узбекистана.

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«В состоявшейся обстоятельной беседе стороны отметили поступательное и успешное развитие и укрепление узбекско-американских отношений на основе принципов взаимного уважения и доверия, всемерного учета интересов друг друга», — говорится в сообщении.

Стороны отметили, что регулярные плодотворные контакты на различных уровнях «позволяют эффективно продвигать многогранное сотрудничество и добиваться значимых результатов в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах».

«В рамках ежегодных политических консультаций стороны ведут обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня, актуальным проблемам регионального и международного характера, включая укрепление безопасности и стабильности в Центральной Азии», — отмечается в документе.

Глава американской делегации высоко оценил зримые результаты проводимых в Узбекистане широкомасштабных социально-экономических и общественно-политических реформ, глубинных преобразований, направленных на укрепление основ гражданского общества и демократических ценностей.

«Им было особо отмечено, что в ходе своего пребывания в Узбекистане он воочию убедился в богатом историко-культурном и духовном наследии узбекского народа», — отмечает пресс-служба.

Кроме того, на гостя «произвели большое впечатление открытые и искренние встречи и беседы с представителями молодого поколения, руководителями различных религиозных конфессий и широкой общественностью, их уверенность в будущем, целеустремленность, настойчивость и энергия».

«Томас Шэннон выразил искреннюю благодарность Шавкату Мирзиёеву за теплый прием, подтвердив заинтересованность руководства США в последовательном и стабильном развитии многоплановых взаимоотношений с Узбекистаном», — говорится в сообщении.