Ташкент, 29 октября, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия, рассмотрев представленные политическими партиями документы, приняла постановления о регистрации кандидатов в президенты, сообщает ЦИК Узбекистана.

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«В соответствии со статьей 28 Закона «О выборах Президента Республики Узбекистан» со дня регистрации ЦИК кандидатов в президенты республики начинается их предвыборная агитация», — говорится в сообщении.

ЦИК сообщает, что от Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» зарегистрированы Отамуратов Сарвар Садуллаевич; от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана — Мирзиёев Шавкат Миромонович; от Народно-демократической партии Узбекистана — Кетмонов Хатамжон Абдурахмонович; от Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат» — Умаров Нариман Маджитович.

В соответствии с законом кандидатам предоставляется и обеспечивается равное право использования средств массовой информации.

В частности, с учетом предложений политических партий каждому кандидату для доведения до избирателей основных положений своих предвыборных программ на теле‑ и радиоканалах Национальной телерадиокомпании Узбекистана «Узбекистон» и «Ёшлар» им бесплатно предоставляется по 638 минут, на 12 местных телерадиоканалах Национальной телерадиокомпании Узбекистана — по 206 минут, на телерадиоканале «Тошкент» — по 286 минут эфирного времени.

Кандидатам бесплатно предоставляется в газетах «Халқ сўзи», «Народное слово» и «Правда Востока» по 6 полос, в газетах «Овози тожик» и «Нурлы жол» — по 5 полос, а также в 30 местных газетах в целом — по 55,5 полосы печатной площади.

В регионах республики каждому кандидату в общей сложности выделяется по 642 средства внешней рекламы, специальные конструкции, экраны, биллборды, а также предоставляется возможность использования 36 электронных мониторов республики для бесплатного размещения агитационных роликов.

Кандидаты в президенты самостоятельно определяют виды, формы, методы и содержание материалов предвыборной агитации в СМИ.

При этом принцип создания во время предвыборной агитации равных условий не распространяется на партийную прессу, которая имеет право публиковать соответствующие материалы в любом объеме.

Сообщается, что Центральной избирательной комиссией аккредитовано свыше 500 представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации, окружными избирательными комиссиями — около 560 местных журналистов.