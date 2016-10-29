Москва, 29 октября, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Специалисты Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, входит в структуру «Ростеха») разработали оружие, способное уничтожить стаи ударных мини-дронов. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей корпорации.

Lynx-extra Беспилотник

Речь идет об оружии, которое не уничтожает дронов физически, а гарантировано выводит из строя их радиоэлектронные бортовые системы, превращая этих дронов в бесполезный кусок металла и пластика.

Новость о разработке оружия против ударных мини-дронв появилась после того, как стало известно, что Пентагон проводит испытания роя беспилотников, способного радиоэлектронным или огневым путем подавлять средства противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Американские военные надеются, что рой из одноразовых боевых дронов на малых высотах будет недоступен для поражения средствами ПВО противника. В связи с этим, по расчетам Пентагона, вероятный противник вынужден будет тратить на свою оборону намного больше сил и времени, чтобы надежно защититься от таких роев.

Но российские инженеры утверждают, что российские традиционные средства поражения, в числе которых стрелковое оружие, системы ПВО и обычные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в борьбе с мини-дронами эффективны. Современные российские оборонные системы просто не позволят роям дронов долететь до места назначения.