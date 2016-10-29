Калуга, 29 октября, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Более 78 тысяч жителей Калужской области прошли диспансеризацию за 9 месяцев 2016 года. Еще порядка 30 тысяч человек пройдут диспансеризацию до конца года. Всего этом году профилактические осмотры в калужском регионе пройдут порядка 110 тысяч жителей, сообщает 29 октября корреспондент ИА REGNUM по информации заместителя министра здравоохранения Калужской области Сергея Киричука.

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По его словам, федеральная программа всеобщей диспансеризации населения была принята в 2013 году, ее цель — обследование граждан для своевременного выявления рисков и диагностирования тяжелых хронических заболеваний на ранних стадиях, что позволяет предотвратить преждевременную смертность.

Данная программа диспансеризации учитывает критические пики заболеваемости, свойственные каждому возрасту. На основе этого для возрастных групп разработан дифференцированный перечень посещения специалистов. Комплекс диагностических мероприятий направлен на обнаружение неинфекционных патологий, являющихся причиной инвалидности. К ним относятся нарушения системы кровообращения, заболевания легких и дыхательных путей, диабет, злокачественные опухоли. Несвоевременное выявление таких недугов в 80% случаев приводит к преждевременной смерти.

Комплексная диагностика проводится в поликлиниках и стационарах по месту постоянной прописки или временной регистрации граждан России. При наличии полиса обязательного медицинского страхования все консультационные услуги для лиц, чьи года рождения попадают в текущий график программы, оказываются бесплатно. Полис и паспорт предъявляются при оформлении направления на обследование. В том случае, если первичный осмотр выявил необходимость проведения более глубокого освидетельствования у специалистов или проведения сложного инструментального исследования, то в рамках всеобщей диспансеризации эти мероприятия также проводятся безвозмездно.

По итогам посещения медиков гражданин получает развернутую информацию о состоянии организма и индивидуальные рекомендации о том, какие нужно предпринимать меры для поддержания здоровья или предотвращения прогрессирования болезни. Через десять дней после осмотра на руки выдается медицинский паспорт.

Подробную информацию о том, когда в том или ином лечебном учреждении будет проходить диспансеризация-2017, можно получить в регистратуре, у участкового врача или медицинской сестры. А чтобы знать, в каком году именно вы имеете право пройти обследование, нужно поделить свой возраст на три. Если делится — это ваш год.

Между тем, полная диспансеризация проходит в несколько этапов, первый из которых — скрининговое обследование. Его проводит преимущественно средний медицинский персонал. Результаты исследований: анализы, антропометрические показатели и многое другое направляются участковому терапевту. Далее, если необходимо, назначаются оздоровительные процедуры. Достаточно большую группу пациентов после диспансеризации врач ставит к себе на учет, определяя дальнейшую тактику их обследований и лечения. Многих направляют к специалистам узкого профиля.

Диспансеризация организована не только в поликлиниках, но и в фельдшерско-акушерских пунктах. В отдаленные места выезжают бригады медиков и совместно с фельдшером, который курирует район, проводят комплексное обследование населения.

Кстати, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла могут проходить медицинский осмотр ежегодно, не дожидаясь очереди.