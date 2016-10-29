Малоярославец, Калужская область, 29 октября, 2016, 15:29 — ИА Регнум. К 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима приговорен 26-летний житель Малоярославца за продажу наркотика подростку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 29 октября, сообщила помощник прокурора Малоярославецкого района Калужской области Елена Васильева.

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По ее словам, в ноябре 2015 года в малоярославецком парке 1812 года мужчина сбыл несовершеннолетнему юноше крупную партию средства, содержащего в своем составе химические вещества, которые являются производными наркотиков. Ранее данный препарат малоярославчанин приобрел в соседнем Обнинске для продажи.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала этого года калужские полицейские установили 244 наркопреступления. Из них 176 — тяжкие и особо тяжкие, 68 совершены в крупном и в особо крупном размере. Из всех обнаруженных сотрудниками полиции наркопреступлений 65,2% составляют незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.