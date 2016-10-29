Гонконг, Китай, 29 октября, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Российский пловец Владимир Морозов победил на дистанции 100 метров комплексом (проплыть дистанцию, используя все стили плавания) на заключительном этапе Кубка мира, который проходил сегодня, 29 октября, в Гонконге (КНР).

Chan-Fan Владимир Морозов

Морозов смог преодолеть дистанцию в 100 метров комплексом (баттерфляй, на спине, брасс, вольный стиль) за 50,33 секунды. Стоит отметить, что мировой рекорд на дистанции 100 метров комплексом принадлежит Морозову и составляет 50,30 секунды. Так что российскому пловцу не удалось побить собственный рекорд.

100 метров комплексом, к сожалению, не является олимпийской дистанцией.

Победив на этой дистанции, Морозов занял первую строчку в общем зачёте Кубка мира. таким образом он стал первым российским пловцом, который смог выиграть общий зачет Кубка мира.